Трамп заявил, что запретит работу TikTok в США

Он пояснил, что может подписать соответствующий исполнительный указ или использовать чрезвычайные экономические полномочия.

Американский президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что намерен запретить работу китайской социальной сети TikTok на территории Соединенных Штатов, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Раз мы затронули тему TikTok, мы запрещаем их в США, - сказал глава государства журналистам на борту своего самолета по пути из Флориды в Вашингтон. Слова Трампа приводит пресс-пул Белого дома.

Как отмечается в сообщении, американский лидер пояснил, что может подписать соответствующий исполнительный указ или использовать чрезвычайные экономические полномочия.

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