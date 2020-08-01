Трамп заявил, что запретит работу TikTok в США
Он пояснил, что может подписать соответствующий исполнительный указ или использовать чрезвычайные экономические полномочия.
Фото : zimbio.com1 августа 2020, 09:06
Американский президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что намерен запретить работу китайской социальной сети TikTok на территории Соединенных Штатов, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Раз мы затронули тему TikTok, мы запрещаем их в США, - сказал глава государства журналистам на борту своего самолета по пути из Флориды в Вашингтон. Слова Трампа приводит пресс-пул Белого дома.
Как отмечается в сообщении, американский лидер пояснил, что может подписать соответствующий исполнительный указ или использовать чрезвычайные экономические полномочия.
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