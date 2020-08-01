Некоторые ж/д рейсы из Нур-Султана и Алматы приостановлены

Также сокращена периодичность других рейсов.

Три пассажирских рейса из Нур-Султана и Алматы временно отменены, передает zakon.kz.

Согласно сообщению АО "Пассажирские перевозки", приостановлены следующие рейсы:

1) №258/257 "Нур-Султан-1 – Достык" отправлением из Нур-Султан-1 с 9 августа 2020г. и из Достыка с 10 августа 2020г.;

2) №25/26 "Алматы-2 – Шымкент" отправлением из Алматы-2 с 12 августа 2020г. и из Шымкента с 13 августа 2020г.

3) №4/3 "Нур-Султан – Нурлы жол – Алматы-2" из Нур-Султан- Нурлы жол с 11 августа 2020г. и из Алматы-2 с 12 августа 2020г. При этом, отменяются рейсы данного поезда по следующим датам: из Нур-Султан-Нурлы жол 4, 6, 8 и10 августа 2020г., из Алматы-2 5, 7, 9 и 11 августа 2020г.

Временно сокращается периодичность курсирования пассажирских поездов:

1) №1/2 "Алматы-2 – Шымкент" с 3 раз до 1 раза в неделю, отправлением из Алматы-2 с 12 августа 2020г. (сохраняется по средам), из Шымкента с 13 августа 2020г. (сохраняется по четвергам);

2) №10/9 "Нур-Султан-Нурлы жол – Алматы-1" с ежедневного на через день, отправлением из Нур-Султан-Нурлы жол с 10 августа 2020г. (сохраняется по четным числам), из Алматы-1 с 11 августа 2020г. (сохраняется по нечетным числам);

3) №11/12 "Алматы-2 – Шымкент" с 4 раз до 2 раз в неделю, отправлением из Алматы-2 с 14 августа 2020г. (сохраняется по пятницам и воскресеньям), из Шымкента с 15 августа 2020г. (сохраняется по субботам и понедельникам). При этом, данный поезд отправлением из Алматы-2 13 августа 2020г. отменяется;

4) №603/604 "Нур-Султан-Нурлы жол – Аркалык" с ежедневного на через день, отправлением из Нур-Султан-Нурлы жол с 11 августа 2020г. (сохраняется по нечетным числам), из Аркалыка с 12 августа 2020г. (сохраняется по четным числам);

5) №67/68 "Нур-Султан-Нурлы жол – Оскемен-1" с ежедневного на 1 раз в 4 дня, отправлением из Нур-Султан-Нурлы жол с 12 августа 2020г., из Оскемен-1 с 13 августа 2020г. При этом, данный поезд отправлением из Нур-Султан-Нурлы жол 3, 5, 7, 9, 11 августа 2020г. отменяется.

6) №31/32 "Алматы-2 – Павлодар" с ежедневного на через день, отправлением из Алматы-2 с 4 августа 2020г. (сохраняется по четным числам), из Павлодара с 5 августа (сохраняется по нечетным числам). При этом, данный поезд отправлением из Алматы-2 3 августа 2020г. отменяется.

Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) на указанные поезда, могут оформить возврат и получить денежные средства в полном объеме без удержаний, а также приобрести билеты на другие альтернативные поезда.

Возврат платежей за проездные документы (билеты) производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от способа приобретения билета.

Железнодорожное сообщение сохранено во всех регионах республики, за исключением Атырауской и Мангистауской областей.

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