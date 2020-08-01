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Минздрав рассказал, кто будет следить за ношением масок

За объектами, возобновивших деятельность с 5 июля, будут следить 779 мониторинговых групп.

Фото : polisia.kz1 августа 2020, 13:36

Минздрав перечислил ведомства, которые будут следить за масочным режимом, передает zakon.kz.

Согласно сообщению министерства, "сбором доказательной базы для возбуждения административного производства" будут заниматься органы внутренних дел и местная полицейская служба в составе мониторинговых групп.

Далее из материалы передадут в Территориальные подразделения КККБТУ "для возбуждения административного производства по части 1 статьи 425 КоАП".

В свою очередь, надзор за соблюдением прав, свобод, законных интересов граждан и субъектов предпринимательства при реализации госорганами и организациями карантинных мероприятий будут обеспечивать органы прокуратуры.

В целях мониторинга за деятельностью объектов различных форм собственности, возобновивших деятельность с 5 июля, а также за соблюдением лицами требований карантина, в регионах созданы 779 мониторинговых групп, в состав которых входят представители полицейских служб, акиматов, НПП "Атамекен", органов санэпидслужбы, волонтеров.


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