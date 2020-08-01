В Алматы вводятся дополнительные карантинные меры с 3 августа

Необходимо информировать о лицах с подтвержденным диагнозом COVID-19 в течение 12 часов с момента получения лабораторного подтверждения, с приложением расписки.

Дополнительные ограничения вводятся в Алматы, сообщает zakon.kz.

Нарушителей домашнего карантина будут штрафовать и помещать в карантинный стационар.

Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин. Новые меры требуют от организаций, осуществляющих диагностическое исследование на выявление РНК коронавируса, вручать расписки об обязательном исполнении условий соблюдения ограничительных мероприятий.

1. Необходимо информировать о лицах с подтвержденным диагнозом COVID-19 в течение 12 часов с момента получения лабораторного подтверждения, с приложением расписки, согласно схемы оповещения, утвержденной Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 июня 2020 года № 43 "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан".

Кроме того:

2. КГУ "Управление общественного здоровья города Алматы" обеспечить:

2.1. достаточным количеством средств индивидуальной защиты персонала карантинных учреждений, с соблюдением требований по их использованию;

2.2. проведение онлайн консультаций лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 для оценки состояния и формы заболевания (наличие клинических проявлений либо бессимптомное течение);

2.3. медицинское наблюдение лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 в амбулаторных условиях, а также находящихся на режиме домашнего карантина в течении 14 дней;

2.4. проведение ежедневного обзвона лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19, находящихся на режиме "домашний карантин" на наличие клинических симптомов COVID-19, а также на предмет соблюдения режима домашнего карантина. При отсутствии клинических симптомов в течение 14 дней карантин завершается;

2.5. выдачу направления на изоляцию в карантинный стационар при установлении фактов нарушения режима "домашний карантин", с информированием территориального управления контроля качества и безопасности товаров и услуг и Департамента полиции;

2.6. выдачу лицам с подтвержденным диагнозом COVID-19 рекомендаций о необходимости соблюдения мер профилактики COVID-19 и противоэпидемиологических мер, а также определение механизма согласования выхода из жилища лица, находящего на режиме домашний карантин;

2.7. защиту сведений, составляющих тайну медицинского работника;

2.8. направление на добровольную изоляцию в карантинный стационар лиц, с подтвержденным диагнозом COVID-19 при отсутствии условий для соблюдения режима "домашний карантин" по месту проживания; наличии риска перезаражения членов семьи, беременных, лиц старше 60 лет, лиц, состоящих на диспансерном учете с хроническими заболеваниями; с вызовом специальной машины станции скорой медицинской помощи для их транспортировки;

3. Управлению предпринимательства и инвестиций города Алматы обеспечить:

3.1. подготовку объектов с соответствующими условиями для изоляции лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19, нарушивших режим "домашний карантин", а также при добровольной изоляции при отсутствии условий его соблюдения;

3.2. карантинный стационар необходимыми бытовыми условиями и горячим питанием.

4. Департаменту контроля качества безопасности товаров и услуг города Алматы и его районным управлениям обеспечить:

4.1. с момента получения информации о случаях заражения COVID-19 в течение 12 часов осуществление регистрации и учета лиц, с подтвержденным диагнозом COVID-19;

4.2. проведение опроса и эпидемиологического расследования случаев COVID-19 с оформлением эпидемиологической карты расследования;

4.3.определение круга лиц, из числа близких контактов, с лицами с подтвержденным диагнозом COVID-19;

4.4. внесение в информационную систему данных лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 и близких контактных с больным COVID-19;

4.5. формирование районных мобильных групп из числа сотрудников службы с привлечением сотрудников Департамента полиции, амбулаторно-поликлинической службы, волонтеров для проведения мониторинга по соблюдению требований режима "домашний карантин" лицами с подтвержденным диагнозом COVID-19;

4.6. организацию работы мобильных групп, по мониторингу лиц, с подтвержденным диагнозом COVID-19, содержащихся на режиме "домашний карантин" во всех районах города Алматы;

4.7.привлечение к административной ответственности лиц, нарушивших условия соблюдения режима "домашний карантин", с направлением на изоляцию в карантинный стационар;

5. Департаменту полиции города Алматы:

5.1. на постоянной основе оказывать содействие Департаменту контроля качества безопасности товаров и услуг города Алматы по выявлению и привлечению лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19, нарушивших условия режима "домашний карантин" к административной ответственности в установленном законодательством порядке;

5.2. по представлению Департамента контроля качества безопасности товаров и услуг города Алматы задерживать лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19, оказывающих злостное неповиновение до приезда специальной медицинской скорой помощи;

5.3. круглосуточную охрану карантинных объектов.

6. Лица с подтвержденным диагнозом COVID-19 вправе:

6.1. получить квалифицированную медицинскую помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

6.2. открыть больничный лист;

6.3.получить информацию (данные о возможном риске и преимуществах, предлагаемых и альтернативных методах лечения, сведения о возможных последствиях отказа от лечения, информация о диагнозе, прогнозе и плане лечебных мероприятий в доступной для пациента форме, а также разъяснение причин выписки его домой или перевода в другую медицинскую организацию) и независимое мнение о состоянии своего здоровья и проведение консилиума;

6.4. на защиту сведений, составляющих тайну медицинского работника;

6.5. получить консультации врачей-специалистов;

6.6. в случае отсутствия возможности изоляции и принятия мер для недопущения распространения заражения других лиц, обратиться по телефонам горячей линии +7 (727) 300-05-05, +7 (727) 300-01-03 Управления общественного здоровья города Алматы и по указанному адресу добровольно поступить в карантинный стационар.

Нахождение лица с подтвержденным диагнозом COVID-19 в карантинном стационаре оплачивается за счет бюджета.

6.7. знать, что в случае нарушения требований карантина, будут привлечены к административной ответственности, а в случае заражения иных лиц к уголовной ответственности;

6.8. иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

7. Лица с подтвержденным диагнозом COVID-19 обязаны:

7.1. соблюдать карантинные, санитарно-противоэпидемические, санитарно-профилактические требования;

7.2. не допускать контакта в период нахождения в условиях карантина с иными лицами в целях исключения заражения;

7.3. не покидать жилища без согласования с медицинскими работниками;

7.4. подписать и получить расписку об обязательном исполнении условий соблюдения ограничительных мероприятий;

7.5. предоставлять необходимую информацию для определения круга лиц, из числа близких контактов;

7.6. незамедлительно информировать медицинских работников об изменении состояния своего здоровья (в период карантина 14 дней);

7.7. выполнять законные требования или постановления должностных лиц государственных органов в пределах их компетенции;

7.8. соблюдать требования настоящего постановления.

Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 00 мин 3 августа 2020 года.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!