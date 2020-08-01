Минздрав разделит статистику по коронавирусу на четыре категории
Такой подход позволит делать максимально четкие прогнозы и адекватно планировать необходимые ресурсы, считают в ведомстве.
Фото : Якутия-Daily1 августа 2020, 17:17
В Минздраве будут объявлять статистику по коронавирусу по четырем категориям, сообщает zakon.kz.
2 августа представят новую объединенную статистику по коронавирусу и пневмонии, передает Хабар 24.
По словам официального представителя Минздрава Багдата Коджахметова, ежесуточно будут объявляться четыре цифры: новые подтвержденные случаи COVID-19 и новые вероятные случаи, а также летальные исходы из-за коронавируса и вероятных случаев COVID.
Такой подход позволит делать максимально четкие прогнозы и адекватно планировать необходимые ресурсы, считают в ведомстве.
У людей, больных пневмонией, но с отрицательным ПЦР, есть определенная симптоматика, которую лечащий врач выписывает, в случае, если они соответствуют всем этим симптомам, то мы его включаем в статистику общую больных коронавирусом, - отмечает Багдат Коджахметов.
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