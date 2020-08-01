Избил до смерти – подозреваемому грозит 8-12 лет лишения свободы

О причинах конфликта не сообщается.

Полицейские Темиртау задержали подозреваемого, обвиняемого в том, что избил мужчину до смерти, сообщает zakon.kz.

30 июля около 23:00 часов при обходе территории участковый инспектор Восточного отдела полиции УП города Темиртау в одной из квартир дома по улице Сейфуллина обнаружил 44-летнего мужчину. Тот был сильно избит и находился в тяжелом состоянии. Скорая доставила его в больницу, где он, не приходя в сознание, скончался, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

В ту же ночь сотрудники криминальной полиции Восточного отдела установили и доставили в отдел полиции ранее не судимого 28-летнего подозреваемого. Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 106 части 3 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 12 лет.

В настоящее время проводится досудебное расследование. О причинах конфликта не сообщается.

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