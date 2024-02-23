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Законодательство РК

Обвинение запросило для Мухамедиулы 12 лет лишения свободы

Казахстан Астана Арыстанбек Мухамедиулы суд рейдерство отель "Дипломат" Национальный музей Фото: Zakon.kz
В суде по делу экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы завершилось судебное следствие и начались прения, прокурор озвучил наказание, которое запрашивает обвинение для фигурантов дела, сообщает корреспондент Zakon.kz.

23 февраля 2024 года прокурор Олжас Хайруллаев в судебных прениях огласил наказание, которое обвинение запрашивает для Арыстанбека Мухамедиулы и других шести подсудимых в рамках объединенного производства по двум эпизодам:

  • о проведении выставки "Шествие "Золотого человека",
  • о злоупотреблениях и рейдерстве при приобретении отеля "Дипломат" в Астане.

Прокурор попросил признать Арыстанбека Мухамедиулы виновным:

  • по ч. 3 ст. 28 ("Организация преступления") УК РК, п. 2 ч. 4 ст. 189 ("Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере") УК РК. Назначить наказание в виде восьми лет одного месяца лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе;
  • по п. 3 ч. 4 ст. 361 ("Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим ответственную государственную должность, повлекшие тяжкие последствия) УК РК. Назначить наказание в виде шести лет лишения свободы, без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе;
  • по ч. 3 ст. 24 ("Покушение на преступление") УК РК, ч. 1 ст. 249 ("Рейдерство") УК РК. Назначить наказание в виде трех лет девяти месяцев лишения свободы, без конфискации имущества, с лишением права заниматься административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях сроком на два года;
  • по ч. 3 ст. 28 ("Виды соучастников уголовного правонарушения") УК РК и ч. 1 ст. 250 ("Злоупотребление полномочиями") УК РК. Назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы, без конфискации имущества, с лишением права заниматься административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях на пять лет.

На основании ч. 3 ст. 58 УК РК, путем поглощения менее строго наказания более строгим, окончательно назначить восемь лет один месяц лишения свободы, без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

На основании ч. 6 ст. 58 УК РК по совокупности уголовных правонарушений, путем частичного сложения наказания, назначенного приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны от 13 февраля 2024 года.

"Окончательно назначить Арыстанбеку Мухамедиулы наказание в виде 12 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе. Отбывание наказания назначить в учреждении УИС средней безопасности".Олжас Хайруллаев

Для других подсудимых обвинение запросило:

  • Алмазу Нуразхану – по ч. 2 ст. 28 ("Исполнитель преступления") УК РК и п. 2 ч. 4 ст. 189 окончательно назначить семь лет один месяц лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе. Отбывание наказания назначить в учреждении УИС средней безопасности.
  • Абаю Сатубалдину – по ч. 2 ст. 28, п. 2 ч. 4 ст. 189, п. 1 ч. 3 ст. 190 ("Мошенничество в крупном размере") УК РК окончательно назначить семь лет лишения свободы, без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе. Отбывание наказания назначить в учреждении УИС средней безопасности.
  • Леониду Кочетову – по ч. 2 ст. 28, п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК назначить наказание в виде семи лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе. Отбывание наказания назначить в учреждении УИС средней безопасности.
  • Азамату Кошенову – по ч. 5 ст. 28 ("Пособничество в преступлении") УК РК, п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК окончательно назначить семь лет один месяц лишения свободы, без конфискации имущества, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с государственными закупками сроком на 10 лет. Отбывание наказания назначить в учреждении УИС средней безопасности.
  • Айым Садвакасовой – по ч. 5 ст. 28, п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК окончательно назначить семь лет один месяц лишения свободы, без конфискации имущества, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с государственными закупками сроком на 10 лет. В соответствии с ч. 1 ст. 74 УК РК, исполнение назначенного наказания отсрочить на пять лет. Обязать в 10-дневный срок после вступления приговора в законную силу явиться в службу пробации по месту жительства для постановки на учет.
  • Гульзат Жуаспаевой – по ч. 1 ст. 250 УК РК назначить два года лишения свободы, без конфискации имущества, с лишением права заниматься административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях сроком на пять лет. На основании пп. 2 ч. 1 ст. 2 Закона РК от 7 декабря 2021 года "Об амнистии в связи с 30-летием Независимости РК" освободить от наказания по ч. 1 ст. 250 УК РК. По ч. 3 ст. 385 ("Использование заведомо подложного документа") УК РК признать виновной. Согласно п. 1 ч.1 ст. 71 УК РК освободить от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Меру пресечения в виде подписки о невыезде отменить.

Судебный процесс по новому обвинению в отношении Арыстанбека мухамедиулы и других фигурантов дела, включающему два эпизода, начался в межрайонном суде по уголовным делам Астаны 21 декабря 2023 года.

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20 июня 2023 года Арыстанбек Мухамедиулы был приговорен к восьми годам лишения свободы за за хищение денежных средств на сумму 221 млн 411 тыс. 730 тенге при проведении выставки "Шествие Золотого человека" при пособничестве его бывшего заместителя Алмаза Нуразхана и двух других обвиняемых – Азамата Кошенова и Айым Садвакасовой.

Также 13 февраля 2024 года Арыстанбек Мухамедиулы был осужден на 11 лет лишения свободы по обвинению в покушении к даче взятки в особо крупном размере.

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