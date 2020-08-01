Пирамиды построили инопланетяне – Илона Маска обвинил в расизме

Комментаторы поинтересовались, имеет ли Маск в виду, что темнокожие построить пирамиды не могли ?

Основатель компании SpaceX Илон Маск поддержал конспирологическую теорию о происхождении египетских пирамид, за что его обвинили в расизме, сообщает zakon.kz.

"Инопланетяне построили пирамиды", - заявил Маск в Twitter и пояснил, что величественные строения оставались высочайшими на протяжении 3800 лет.

Aliens built the pyramids obv — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2020

В словах изобретателя пользователи разглядели проявление расизма. Одна из женщин спросила у миллиардера, сложно ли ему поверить в то, что пирамиды — дело рук африканцев. Другой пользователь поинтересовался, имеет ли Маск в виду, что построить пирамиды не могли именно темнокожие люди?

25 июля Илон Маск публично повздорил с матерью своего шестого ребенка певицей Граймс (Клэр Элис Буше) из-за поста о гендерных местоимениях.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!