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Пирамиды построили инопланетяне – Илона Маска обвинил в расизме

Комментаторы поинтересовались, имеет ли Маск в виду, что темнокожие построить пирамиды не могли ?

Фото : Dagens Industri1 августа 2020, 18:56

Основатель компании SpaceX Илон Маск поддержал конспирологическую теорию о происхождении египетских пирамид, за что его обвинили в расизме, сообщает zakon.kz.

"Инопланетяне построили пирамиды", - заявил Маск в Twitter и пояснил, что величественные строения оставались высочайшими на протяжении 3800 лет.

В словах изобретателя пользователи разглядели проявление расизма. Одна из женщин спросила у миллиардера, сложно ли ему поверить в то, что пирамиды — дело рук африканцев. Другой пользователь поинтересовался, имеет ли Маск в виду, что построить пирамиды не могли именно темнокожие люди?

25 июля Илон Маск публично повздорил с матерью своего шестого ребенка певицей Граймс (Клэр Элис Буше) из-за поста о гендерных местоимениях.


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