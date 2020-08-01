В Минздраве прокомментировали первую прививку от коронавируса в Казахстане

Любые лекарственные препараты, прежде чем дойдут до производства и начнется их массовое применение, проходят множество экспертиз и проверок.

Как уже сообщалось в Международном центре вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете провели первую вакцинацию от COVID-19 в стране. В Минздраве РК отнеслись к этой информации сдержанно, сообщает zakon.kz

Официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Багдат Коджахметов рассказал, что в ведомстве узнали о вакцинации из СМИ и призвал не делать поспешных выводов, так как от Международного центра вакцинологии при КАЗНАУ в Минздрав никто заявку не подавал.

Это серьезный вопрос. Он быстро не решается. Любые лекарственные препараты, прежде чем дойдут до производства и начнется их массовое применение, проходят множество экспертиз, проверок, исследований. На это уходит много времени. Зачастую годы, - сказал Багдат Коджахметов.

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