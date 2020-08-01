На Алаколе под обвалом погибла девушка

Местные жители сразу бросились спасать ее, но получившая травмы, несовместимые с жизнь, девушка скончалась.

17-летняя девушка погибла на Алаколе, сообщает zakon.kz.

Она приехала на отдых в село Коктума Алматинской области, передает Хабар 24.

На нее обрушился берег. Местные жители сразу бросились спасать ее, но получившая травмы, несовместимые с жизнь, девушка скончалась.

На данный момент делом занимается специально созданная рабочая группа. Как заявил заместитель акима Алакольского района Даурен Канагатов, проводятся работы по укреплению береговой линии вдоль сел Акши и Коктума, на это было выделено пять миллиардов тенге.

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