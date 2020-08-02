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2 августа в Нур-Султане частично перекроют улицу Жиенкулова

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут

Фото : vechastana.kz2 августа 2020, 02:04

В Нур-Султане планируется проведение дорожно-строительных работ по улице Жиенкулова на участке от шоссе Алаш до улицы Сембинова, сообщает zakon.kz.

Как передает официальный сайт акимата столицы, это входит в план среднего ремонта улично-дорожной сети города.

В этой связи со 2 по 15 августа планируется частичное перекрытие движения. Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторов на дорогах города.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут


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