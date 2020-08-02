У владельца нефтепровода есть все разрешительные документы на строительство нефтепровода в Мангистау

Причина противодействия компании, по земле которой проходит всего 28 метров трубопровода, кроется в опасении потерять крупные доходы.

Скандал, разразившийся в Мангистау из-за строительства нефтепровода от битумного завода до головной нефтеперекачивающей станции, является попыткой устранить конкурентов, заявляют представители владельцев нефтепровода, сообщает zakon.kz.

Компания, создающее эту транспортную ветку, заранее согласовало свои действия со всеми заинтересованными сторонами и государственными органами. Причина противодействия компании, по земле которой проходит всего 28 метров трубопровода, кроется в опасении потерять крупные доходы.

В конце 2018 – начале 2019 годов, перед стартом строительства подводящего трубопровода, специалисты компании получили все необходимые разрешительные документы. В первую очередь – это заключение государственной экологической экспертизы. 25 декабря 2018 года было получено положительное заключение Госэкспертизы по рабочему проекту "Приемно-сдаточный пункт (ПСП) с подводящим трубопроводом расположенный в промышленной зоне г. Актау".

В течение 2019 года проект согласован с Мангистауской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира. Выводы экологов однозначны – трубопровод не нанесет вреда природе. С ними согласились и в инспекции по охране водных ресурсов. В департаменте, отвечающем за промышленную безопасность, также не нашли причин отказать проектировщикам: трубопровод современный, спроектирован с учетом всех требований технической безопасности, оснащен мощными противоаварийными системами. Все заключения имеются на руках представителей нефтепровода.

Также были получены разрешительные письма от ТОО "МАЭК – Казатомпром". Водозаборный канал этого предприятия пересекает трубопровод. Действия владельца трубопровода одобрили и в акционерной компании "КазТрансОйл". В техническом коридоре её четырех магистральных нефтепроводов планировалось провести новую транспортную ветку.

Проблемы начались лишь после того, как руководство предприятия, железнодорожные пути которого пересекал новый нефтепровод, осознало возможные риски потери прибыли. Ведь раньше нефть с битумного завода перевозили их составы по этой самой железной дороге. И хотя у компании с владельцами транспортной артерии тоже изначально была достигнута договоренность, последние позже начали судебные тяжбы.

Упор ставили на то, что трубопровод не технологический, а магистральный. А это другая весовая категория и другие разрешительные документы. Но Министерство энергетики Республики Казахстан 14 августа 2019 года подтвердило, что построенный нефтепровод не является магистральным. К этим же выводам пришли в апреле 2020 года специалисты ГУ "Центр судебной экспертизы Министерства юстиции РК".

Землевладельцы попробовали оспорить прокладку 28 метров транспортной магистрали по земельному участку их дочерней компании. Но суд встал на сторону владельцев нефтепровода и предоставил компании сервитут (право ограниченного пользования чужим земельным участком).

Судебные тяжбы сопровождались статьями, в которых жителей Мангистау пугали экологическими катастрофами. Якобы новый нефтепровод может привести к трагедии сродни Норильской, лишить актаусцев воды и света и уничтожить животный мир Прикаспия. Далее в ход пошли юристы. С помощью специфической терминологии они утверждали – под угрозой вся судебная система страны. На статью сразу отреагировали в Мангистауском областном суде на своей страничке в Facebook.

Владелец нефтепровода в любой момент может предоставить весь пакет разрешительных документов и доказать, что их проект безопасен и полезен. Ведь он принесет доход не только им, но и государству в виде налогов. Принесет пользу экологии, так как транспортировка нефти по трубопроводам в разы безопасней, чем цистернами по железной дороге. А также принесет пользу населению, создав новые рабочие места.

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