Участок земли в Алматы передадут США для строительства консульства

Депутаты Мажилиса 22 января 2025 года на пленарном заседании приняли в работу проект закона, которым предусмотрена передача земли более 70 тыс. квадратных метров для строительства консульства США в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Айгуль Куспан озвучила проект закона "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о предоставлении Правительству Соединенных Штатов Америки земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения Соединенных Штатов Америки в городе Алматы".

По ее словам, рассматриваемое соглашение подписано в Нью-Йорке в 2024 году 27 сентября.

"Целью соглашения является предоставление правительству США в аренду земельного участка площадью более 70 тыс. кв. м сроком на 49 лет для строительства и эксплуатации помещения консульского учреждения США в городе Алматы. Нормами соглашения определяется порядок и условия предоставления земельного участка. Комитет готов взять в работу законопроект и подготовить по нему заключение", – дополнила депутат.

20 января 2025 года Дональд Трамп вступил в должность президента США.