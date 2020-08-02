Минздрав опубликовал новую объединенную статистику по КВИ и пневмонии

За сутки подтверждено 1 226 случаев заражения.

Минздрав Казахстана представил обновленную статистику по коронавирусу, передает zakon.kz.

По состоянию на 1 августа 2020 года, количество заболевших с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1226, умерло за последние сутки 36 человек. Из них 557 без клинических проявлений.

Заболевших пневмонией с неуточненной этиологией, но имеющие клинические и эпидемиологические признаки коронавирусной инфекции – 5181. За минувшие сутки зарегистрировано 30 летальных исходов с данным диагнозом, - значится в сообщении ведомства.

С 1 августа 2020 года в статистике будут учитываться со случаями пневмоний, с отрицательным результатом ПЦР тестом, но имеющие клинические и эпидемиологические признаки коронавирусной инфекции.

Подтвержденные случаи COVID-19 выявлены в следующих регионах (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 229 / 98

город Алматы - 206 / 128

город Шымкент - 54 / 8

Акмолинская область - 59 / 33

Актюбинская область - 11 / 11

Алматинская область - 31 / 19

Атырауская область - 31 / 22

Восточно-Казахстанская область - 135 / 45

Жамбылская область - 46 / 21

Западно-Казахстанская область - 71 / 41

Карагандинская область - 95 / 27

Костанайская область - 59 / 20

Кызылординская область - 35 / 24

Мангистауская область - 21 / 8

Павлодарская область - 53 / 23

Северо-Казахстанская область - 65 / 14

Туркестанская область - 25 / 15

Всего в стране выявлено 91 593 заболевших.

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