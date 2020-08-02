Минздрав опубликовал новую объединенную статистику по КВИ и пневмонии
За сутки подтверждено 1 226 случаев заражения.
Минздрав Казахстана представил обновленную статистику по коронавирусу, передает zakon.kz.
По состоянию на 1 августа 2020 года, количество заболевших с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1226, умерло за последние сутки 36 человек. Из них 557 без клинических проявлений.
Заболевших пневмонией с неуточненной этиологией, но имеющие клинические и эпидемиологические признаки коронавирусной инфекции – 5181. За минувшие сутки зарегистрировано 30 летальных исходов с данным диагнозом, - значится в сообщении ведомства.
С 1 августа 2020 года в статистике будут учитываться со случаями пневмоний, с отрицательным результатом ПЦР тестом, но имеющие клинические и эпидемиологические признаки коронавирусной инфекции.
Подтвержденные случаи COVID-19 выявлены в следующих регионах (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 229 / 98
город Алматы - 206 / 128
город Шымкент - 54 / 8
Акмолинская область - 59 / 33
Актюбинская область - 11 / 11
Алматинская область - 31 / 19
Атырауская область - 31 / 22
Восточно-Казахстанская область - 135 / 45
Жамбылская область - 46 / 21
Западно-Казахстанская область - 71 / 41
Карагандинская область - 95 / 27
Костанайская область - 59 / 20
Кызылординская область - 35 / 24
Мангистауская область - 21 / 8
Павлодарская область - 53 / 23
Северо-Казахстанская область - 65 / 14
Туркестанская область - 25 / 15
Всего в стране выявлено 91 593 заболевших.
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