Свыше тысячи казахстанцев выздоровели от COVID-19

Всего в стране выздоровели 61 839 человек.

В Казахстане 1014 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Согласно информации от Минздрава, казахстанцы выздоровели в следующих регионах:

в городе Нур-Султан - 29,

в городе Алматы - 78,,

в городе Шымкент - 9,

в Акмолинской области - 39,

в Атырауской области - 57,

в Восточно-Казахстанской области - 117,

в Жамбылской области - 1,

в Западно-Казахстанской области - 40,

в Карагандинской области - 46,

в Костанайской области - 55,

в Кызылординской области - 38,

в Мангистауской области - 4,

в Павлодарской области -501.

Всего в стране выздоровели 61 839 человек от COVID-19.

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