Свыше тысячи казахстанцев выздоровели от COVID-19
Всего в стране выздоровели 61 839 человек.
Фото : depositphotos2 августа 2020, 11:01
В Казахстане 1014 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.
Согласно информации от Минздрава, казахстанцы выздоровели в следующих регионах:
в городе Нур-Султан - 29,
в городе Алматы - 78,,
в городе Шымкент - 9,
в Акмолинской области - 39,
в Атырауской области - 57,
в Восточно-Казахстанской области - 117,
в Жамбылской области - 1,
в Западно-Казахстанской области - 40,
в Карагандинской области - 46,
в Костанайской области - 55,
в Кызылординской области - 38,
в Мангистауской области - 4,
в Павлодарской области -501.
Всего в стране выздоровели 61 839 человек от COVID-19.
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