Основные источники распространения КВИ в Швейцарии - ночные клубы и рестораны

Внутри семьи заразились только 12% людей, а от медперсонала - не больше 8%.

Согласно данным исследования швейцарского Федерального управления здравоохранения, главными источниками распространения коронавируса в Швейцарии назвали ночные клубы и рестораны, передает zakon.kz со ссылкой на The Local.

В частности, данные, предоставленные швейцарскому государственному вещателю, показывают, что 42% новых инфекций в Швейцарии за последние две недели поступили из ночных клубов.

Кроме того, 27% поступили из баров и ресторанов. Это означает, что две трети случаев инфекций за этот период поступили или из мест ночной жизни, или из гастрономических заведений.

При этом не более 12% людей заразились от члена семьи, тогда как 8% - от медицинского персонала.

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