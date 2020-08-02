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Строгий карантин продлен еще на две недели в ВКО

Постановление вступает в силу с 3 августа 2020 года.

Фото : yk-news.kz2 августа 2020, 12:25

В Восточно-Казахстанской области продлили на две недели ранее принятые и введенные строгие ограничительные меры, передает zakon.kz.

Согласно постановлению главгоссанврача ВКО Магомеда Исмаилова, ограничительные меры продлены с 3 августа по 17 августа.

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории области, - говорится в постановлении.


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