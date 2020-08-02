Скончался казахстанский олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров
О причинах смерти не сообщается.
На 70-м году жизни умер казахстанский борец Жаксылык Ушкемпиров, передает zakon.kz со ссылкой на Instagram Федерации греко-римской борьбы.
Ушкемпиров родился 6 мая 1951 в совхозе "Чапаев" (ныне село Тегистик), Свердловский район, Джамбульская область, Казахская ССР, СССР.
В 1980 году на летних Олимпийских играх в Москве он выступал в весовой категории до 48 килограммов и стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе. В 2017 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев присвоил Ушкемпирову звание "Қазақстанның Еңбек Ері" (Герой труда Казахстана).
Среди его наград также "золото" чемпионата мира (1981), "серебро" чемпионата Европы (1980) и звание заслуженного мастера спорта СССР.
Обладатель множества государственных орденов и наград.
О причинах смерти Ушкемпирова не уточняется.
Ушкемпиров – первый этнический казах, ставший олимпийским чемпионом.
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