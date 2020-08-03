От пневмонии скончалась президент Гражданского альянса РК Салтанат Рахимбекова

Салтанат Рахимбекова ушла из жизни в 55 лет.

На 55-ом году ушла из жизни Салтанат Рахимбекова – известный деятель и эксперт в области "зеленой" экономики, президент Гражданского альянса Казахстана, общественный деятель, сообщает zakon.kz.

Информацией о смерти Рахимбековой сообщил в Facebook общественный деятель Мурат Абенов.

Потеряли мы нашего близкого друга, коллегу, соратника, единомышленника Салтанат Рахимбекову... Она долго боролась с этой болезнью. Любящий супруг Толеутай Рахимбеков делал все что мог, все эти дни был рядом. Трудно поверить что Салтанат Темиркуловны теперь нет с нами. Искренние соболезнования Төке, детям, близким, - говорится в посте Абенова.

11 июля муж Салтанат Рахимбековой писал, что она заболела пневмонией.

Проклятая пневмония не обошла стороной и мою семью. Моя Салтанат, моя любимая Салтуша оказалась в реанимации. Температура 39 и выше. Как уверяют врачи, а я им верю, это не из-за коронавируса. Дело в том, что Салтанат проходила плановую госпитализацию, в ходе которой появилась пневмония, - написал в Facebook Толеутай Рахимбеков.

Салтанат Рахимбекова родилась в 1965 году. Окончила Казахский сельскохозяйственный институт. В разные годы была советником министра охраны окружающей среды, председателем правления союза "Атамекен", сопредседателем Союза женщин предпринимателей страны.

Также Салтанат Рахимбекова занимала посты управляющего директора АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" и директора международной организации EXPO & Women. В июне 2020 года общественного деятеля избрали президентом Гражданского Альянса страны.

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