Салтанат Томпиева назначена главой Комитета гражданской авиации

Салтанат Томпиева назначена председателем Комитета гражданской авиации Казахстана, сообщает Zakon.kz.

"Приказом министра транспорта РК Томпиева Салтанат Еркиновна назначена на должность председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта", – говорится в сообщении Кабмина.

Салтанат Томпиева родилась в 1977 году в Караганде. Она окончила Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности "Международные экономические отношения".

Трудовой путь начала с ведущего специалиста сектора авиационной безопасности Комитета гражданской авиации.

В разные годы работала главным экспертом Управления эксплуатации воздушного пространства, Управления внедрения международных стандартов и Управления международных отношений.

Также занимала должность руководителя Управления международных отношений и авиационных перевозок и заместителя председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев назначил нового главу АФМ. Им стал Дмитрий Малахов, который ранее занимал должность зампредседателя АФМ.



