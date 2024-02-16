Салтанат Томпиева назначена главой Комитета гражданской авиации
"Приказом министра транспорта РК Томпиева Салтанат Еркиновна назначена на должность председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта", – говорится в сообщении Кабмина.
Салтанат Томпиева родилась в 1977 году в Караганде. Она окончила Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности "Международные экономические отношения".
Трудовой путь начала с ведущего специалиста сектора авиационной безопасности Комитета гражданской авиации.
В разные годы работала главным экспертом Управления эксплуатации воздушного пространства, Управления внедрения международных стандартов и Управления международных отношений.
Также занимала должность руководителя Управления международных отношений и авиационных перевозок и заместителя председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев назначил нового главу АФМ. Им стал Дмитрий Малахов, который ранее занимал должность зампредседателя АФМ.