Microsoft не позднее 15 сентября завершит переговоры о покупке TikTok

31 июля Трамп сказал, что планирует запретить TikTok на территории США.

Американская корпорация Microsoft в воскресенье заявила о готовности продолжать переговоры о приобретении американского подразделения социальной сети TikTok у китайской компании ByteDance, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Microsoft оперативно приступит к продолжению дискуссий с ByteDance, компанией - владельцем TikTok, в течение нескольких недель и при любых обстоятельствах завершит эти дискуссии не позднее 15 сентября 2020 года, - говорится в заявлении корпорации.

1 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники информировала о приостановке переговоров. Причиной паузы стало негативное отношение к готовящейся сделке со стороны президента США Дональда Трампа.

31 июля Трамп сказал, что планирует запретить TikTok на территории США. До этого агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что президент собирается вынудить ByteDance отказаться от доли в TikTok, чтобы она не могла контролировать работу приложения в стране.

Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении соцсети связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

Агентство Reuters после заявления американского лидера о планируемом запрете проинформировало, что ByteDance на его фоне намерена отказаться от доли в подразделении TikTok в Соединенных Штатах. По информации источников Reuters, Microsoft после заключения сделки о приобретении отвечала бы за защиту данных американских пользователей соцсети.

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