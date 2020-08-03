1069 заболевших COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки
Всего в стране подтверждено 92 662 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 2 августа 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрированы 1069 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- симптомных носителей - 570,
- бессимптомных носителей - 499.
Всего в стране подтверждено 92 662 случаев, из них:
в городе Алматы - 12286(+207),
в городе Нур-Султан -11704(+221),
в Атырауской области - 10348(+30),
в Карагандинской области - 8806(+88),
в ВКО - 6610(+102),
в ЗКО - 5929(+69),
в городе Шымкент - 4980(+31),
в Алматинской области - 4439(+33),
в Жамбылской области - 3636(+48),
в Павлодарской области - 3292(+30),
в СКО - 3222(+55),
в Актюбинской области - 3056(+0),
в Кызылординской области -3026(+7),
в Мангистауской области - 2940(+12),
в Туркестанской области - 2835(+21),
в Костанайской области - 2796(+58),
в Акмолинской области - 2757(+57).
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!