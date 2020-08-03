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1069 заболевших COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 92 662 случаев.

Фото : zakon.kz.3 августа 2020, 08:01

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 2 августа 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 1069 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- симптомных носителей - 570,
- бессимптомных носителей - 499.

Всего в стране подтверждено 92 662 случаев, из них:

в городе Алматы - 12286(+207),

в городе Нур-Султан -11704(+221),

в Атырауской области - 10348(+30),

в Карагандинской области - 8806(+88),

в ВКО - 6610(+102),

в ЗКО - 5929(+69),

в городе Шымкент - 4980(+31),

в Алматинской области - 4439(+33),

в Жамбылской области - 3636(+48),

в Павлодарской области - 3292(+30),

в СКО - 3222(+55),

в Актюбинской области - 3056(+0),

в Кызылординской области -3026(+7),

в Мангистауской области - 2940(+12),

в Туркестанской области - 2835(+21),

в Костанайской области - 2796(+58),

в Акмолинской области - 2757(+57).


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