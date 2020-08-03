Чемпион мира намерен лишить Головкина боя с "Канело" в 2021 год

Издание Boxingnews24 оценило шансы британского боксера Сондерса получить бой с мексиканцем Альваресом в 2021 году.

Журналист Boxingnews24.com Шон Джонс оценил шансы британского боксера Билли Джо Сондерса (29-0, 14 КО) получить бой с мексиканцем Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО) в следующем году, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Сейчас важно, чтобы Сондерс оставался активным и выиграл еще пару боев со своим поясом, чтобы он продолжил охоту на „Канело“ в 2021 году, — считает автор.

Напомним, Сондерс является чемпионом мира в суперсреднем весе по версии WBO. "Канело" владеет "регулярным" поясом WBA в этом же дивизионе. Также в 2021 году сразиться с Альваресом рассчитывает и казахстанский боксер Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) — у него есть титулы IBF и IBO в среднем весе.





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