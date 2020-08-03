Токаев высказался о смертности от коронавируса и пневмонии в Казахстане

Основная задача Министерства здравоохранения и всех медицинских учреждений - свести уровень смертности к минимуму.

Президент Казахстана заявил, что Правительство обязано усилить меры по соблюдению карантинного режима, передает zakon.kz.

Пандемия бушует практически во всем мире. Казахстан не стал исключением. Болезнь вырывает из наших рядов сотни граждан: тружеников и пенсионеров, пожилых и молодежь, известных и неизвестных людей, - написал в твиттере Токаев.

Он отметил, что известие о смерти знаменитого борца, общественного деятеля Ушкемпирова воспринял с огромным шоком. Число погибших от коронавируса и пневмонии все еще велико.

С чувством горечи воспринял кончину прославленного спортсмена и общественного деятеля Ж. Ушкемпирова. Скорблю по всем ушедшим из жизни из-за болезни. По-прежнему высокой остается смертность от к/ вируса и пневмонии. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) August 3, 2020

Основная задача Министерства здравоохранения и всех медицинских учреждений - свести уровень смертности к минимуму. Правительство обязано усилить меры по соблюдению карантинного режима граждан. Без этого невозможно победить в борьбе с пандемией, - высказался Президент.

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