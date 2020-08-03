Развратил 4-летнюю девочку и оставил умирать - оглашен приговор в Шымкенте

Приверженцу деструктивного религиозного течения назначено 12 лет лишения свободы.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента оглашен приговор по делу о развращении и гибели ребенка, передает zakon.kz.

Как установлено в суде, осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, привел 4-летнюю девочку в недостроенное здание, посадил ее на бетонную плиту и, без применения насилия, совершил в отношении нее развратные действия. После чего девочка упала лицом вниз и стала задыхаться от своей же рвотной массы. Осужденный, видя происходящее и имея возможность оказать помощь девочке, скрылся с места происшествия, оставив ее в беспомощном состоянии, что привело к смерти потерпевшей от удушья, - сказано в сообщении горсуда Шымкента.

Проведенная в отношении осужденного судебно-психиатрическая экспертиза показала, что он не страдает педофилией.

Также материалами дела не установлено, что осужденный являлся приверженцем деструктивных религиозных течений. Более того, он вел аморальный образ жизни, нигде не работал, со своей семьей вместе не жил, детям не помогал, злоупотреблял спиртным.

Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента с участием присяжных заседателей подсудимый был признан виновным по ст.124 ч.1 УК (развращение малолетних, максимальный срок по этой статье предусматривает 10 лет лишения свободы) и по ст.119 ч.3 УК (оставление в опасности повлекшее по неосторожности смерть человека оставленного без помощи, максимальный срок 3 года лишения свободы). Ему по ст.124 УК назначен максимальный срок лишения свободы 10 лет, больший срок за это преступление суд назначить не может. По совокупности преступлений, ему окончательно назначено 12 лет лишения свободы, с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними сроком на 10 лет, - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу. Адвокат осужденного подал апелляционную жалобу, в которой просил оправдать своего подзащитного, в связи с недоказанностью его вины. Прокурор и потерпевшая сторона с приговором согласились и не обжаловали его.

В настоящее время дело направлено для рассмотрения в апелляционную судебную коллегии по уголовным делам суда Шымкента.

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