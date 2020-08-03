Е.Нигматулин, Д.Кемертелидзе и Ж.Аппаз передали машины поликлиникам Карагандинской области

Автомобили укомплектованы медицинским оборудованием, необходимым для оказания первой медицинской помощи.

Ерлан Нигматулин, Давид Кемертелидзе и Жармухамед Аппаз приобрели машины для поликлиник Карагандинской области, сообщает zakon.kz.

Вслед за гуманитарной помощью, оказанной 18 июля 2020 года акционерами заводов Qaz Carbon и YDD CORPORATION Ерланом Нигматулиным, его партнером из Грузии Давидом Кемертелидзе, а также Жармухамедом Аппазом, неравнодушные предприниматели в очередной раз поддержали медиков, безвозмездно передав 10 легковых машин для работы мобильных групп поликлиник.

Автомобили укомплектованы медицинским оборудованием, необходимым для оказания первой медицинской помощи.

В первую очередь мы хотим позаботиться о людях, а также облегчить работу медицинского персонала, который стоит на передовой борьбы с вирусом. В свое время государство помогло бизнесменам развить производство и встать на ноги. Пришло время и бизнесу помочь государству и обществу в сложное время. Данные автомобили укомплектованы всем необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи. Они позволят мобильным бригадам проводить прием на дому и при необходимости транспортировать больных, - сказал Ерлан Нигматулин.

"В это непростое время мы понимаем, как нелегко сейчас работникам медицинской сферы, и, изучив данные Министерства здравоохранения Республики Казахстан, где говорится о существенной нагрузке на службу скорой помощи, мы решили приобрести машины скорой медицинской помощи. Надеюсь, что наша поддержка пойдет на благо обществу в борьбе с пандемией коронавируса, - прокомментировал иностранный инвестор Давид Кемертелидзе".

Помощь нуждающимся, забота о ближнем, забота о стране - это базовые принципы нашей компании, всего нашего коллектива. Я желаю, чтобы наша страна поскорее преодолела этот непростой период и люди вернулись к обычному ритму жизни, - добавил Жармухамед Аппаз.

Машины для поликлинических бригад на базе «Лада-Ларгус» предназначены для проведения лечебных мероприятий, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе и оснащены чемоданами экстренной медицинской помощи Hersill, произведенными в Испании. Каждый комплект состоит из таких жизненно важных приборов, как кислородный баллон, воздуховоды, интубационные трубки и многого другого для первой неотложной помощи пациенту.

Напомним, в марте 2020 года акционеры ферросплавного завода YDD CORPORATION Ерлан Нигматулин, Давид Кемертелидзе и Жармухамед Аппаз выделили 100 миллионов тенге в областной фонд, созданный для поддержки действий государства в условиях чрезвычайного положения. А также оказали гуманитарную помощь, передав больницам Карагандинской области 100 кислородных концентраторов, пульсоксиметры и препарат «Эноксапарин» для лечения больных коронавирусом.

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