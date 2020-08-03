Мажилисмены продолжают мониторинг работы аптек и больниц в регионах

Все предложения будут оперативно переданы уполномоченным госорганам для принятия конкретных мер.

Депутаты Мажилиса в целях мониторинга работы больниц в период карантина продолжают встречи с медицинскими работниками в городах, районах и отдаленных селах страны, сообщает zakon.kz.

Посещая больницы и провизорные центры, мажилисмены интересуются наличием и состоянием медицинского оборудования, организацией различных служб больниц, здоровьем пациентов, условиями их лечения и наличием лекарств.

В этих целях медицинские учреждения Жезказганского региона Карагандинской области посетил депутат Мажилиса Арман Кожахметов.

В провизорном стационаре многопрофильной больницы г.Жезказган мажилисмен навестил пациентов, получающих лечение от коронавирусной инфекции, ознакомившись с условиями их пребывания и лечения.

По словам врачей, сейчас больница полностью обеспечена лекарственными препаратами и оборудованием. Кроме того, при больнице создан call-центр для удаленного консультирования людей, заболевших легкой формой пневмонии, что позволило частично разгрузить работу врачей.

В этот же день мажилисмен провел встречи с врачами медицинского центра корпорации «Казахмыс» и инфекционного госпиталя на 250 мест, а также посетил аптеку «Қызыл-май», чтобы лично убедиться в наличии лекарств и медицинских изделий, а также узнать цены на медикаменты.

Побеседовав с врачами и пациентами больниц, Арман Кожахметов убедился в стабилизации и улучшении эпидемиологической ситуации в Жезказгане, взял на заметку озвученные горожанами предложения и рекомендации. При этом депутат отметил, что одним из главных проблем региона в сфере здравоохранения остается вопрос с нехваткой медицинских кадров. По словам представителей здравоохранения, работа по подготовке и привлечению молодых специалистов ведется постоянно. Однако, несмотря на принимаемые меры, молодые специалисты уезжают работать в областной центр и в столицу.

В медицинских работниках нуждаются и в Акмолинской области. Об этом рассказали депутату Мажилиса Мурату Темиржанову в многопрофильной больнице г.Кошетау. По словам руководства медучреждения, в сложное время пандемии коронавируса медперсонал больницы сработал слаженно и организованно. Решен вопрос и с обеспечением медикаментами. Речь в беседе с врачами шла и об объединении провизорного и инфекционного стационаров больницы.

Выслушав замечания и пожелания медицинских работников, депутаты заверили, что все предложения будут оперативно переданы уполномоченным госорганам для принятия конкретных мер.

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