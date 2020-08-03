На западе Казахстана ожидаются сильные дожди
Повышение температуры ожидается на юге и юго-востоке республики.
Фото : pixabay.com3 августа 2020, 10:42
На западе Казахстана ожидаются сильные дожди, сообщает zakon.kz.
В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 4-6 августа.
Погоду в западной и восточной части республики Казахстан будет определять высотная ложбина, который вызовет дожди с грозами, в западном регионе местами сильные дожди, шквал, возможен град. В последующие дни, также ложбина будет влиять на южные части Казахстана, а также вынос тепла с районов Ирана и вызовет повышение температуры на юге и юго-востоке, - сообщили в ведомстве.
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