Объединение статистики по коронавирусу и пневмонии в Казахстане. Онлайн

Выступает несколько спикеров.

На площадке СЦК проходит брифинг на тему "Объединение статистики по COVID-19 и пневмонии в Казахстане", передает zakon.kz.

Спикерами выступают:

Министр здравоохранения РК Алексей Владимирович ЦОЙ;

Вице-министр здравоохранения РК Гиният Ажар;

Региональный директор по чрезвычайным ситуациям Европейского бюро ВОЗ, руководитель Странового офиса ВОЗ в Казахстане Доктор Caroline Clarinval (Кэролайн Кларинваль).

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