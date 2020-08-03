Объединение статистики по коронавирусу и пневмонии в Казахстане. Онлайн
Выступает несколько спикеров.
Фото : СЦК3 августа 2020, 11:00
На площадке СЦК проходит брифинг на тему "Объединение статистики по COVID-19 и пневмонии в Казахстане", передает zakon.kz.
Спикерами выступают:
Министр здравоохранения РК Алексей Владимирович ЦОЙ;
Вице-министр здравоохранения РК Гиният Ажар;
Региональный директор по чрезвычайным ситуациям Европейского бюро ВОЗ, руководитель Странового офиса ВОЗ в Казахстане Доктор Caroline Clarinval (Кэролайн Кларинваль).
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