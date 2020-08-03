1058 человек умерли от COVID-19 в Казахстане  

На 3 августа зарегистрировано 92 662 случая заболевания коронавирусом.

В Казахстане 1058 человек умерли от COVID-19. Об этом рассказал на брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой, сообщает zakon.kz.

1058 человек умерли от коронавируса, - сказал он.

Цой добавил, что на сегодня число людей, инфицированных КВИ, значительно сокращается. В среднем в день выявляют 1069 человек.

На 3 августа зарегистрировано 92 662 случая заболевания коронавирусом, из них 67,5% выздоровели. Сегодня стационары заняты всего на 34%.





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