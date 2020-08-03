Токаев выразил соболезнования семье Салтанат Рахимбековой
Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.
Фото : ortcom.kz3 августа 2020, 11:22
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье известного общественного деятеля Салтанат Рахимбековой, сообщает zakon.kz.
В связи с кончиной известного общественного деятеля, эколога, доктора экономических наук Салтанат Темиркулкызы Рахимбековой, Президент направил телеграмму соболезнования ее супругу – председателю правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" Толеутаю Рахимбекову, родным и близким покойной.
Салтанат Темиркулкызы на протяжении долгих лет плодотворно работала в сфере охраны окружающей среды, вносила вклад в совершенствование жилищно-коммунального хозяйства, развитие "зеленой" экономики. Будучи сопредседателем Союза женщин-предпринимателей Казахстана, президентом Гражданского альянса страны, принимала активное участие в общественно-политической жизни страны. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах, — говорится в телеграмме.
Салтанат Рахимбекова ушла из жизни на 55-ом году.
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