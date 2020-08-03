Казахстанцев обязали предъявлять документы при покупке табака и алкоголя

Правила продажи алкоголя и табака прописаны в Кодексе о здоровье народа и системе здравоохранения.

В Казахстане изменились правила продажи табака и алкоголя, передает zakon.kz.

Изменения прописаны в Кодексе о здоровье народа и системе здравоохранения.

Так, согласно статье 110 пункт 4, продавцы обязаны требовать удостоверение личности у покупателя, желающего приобрести сигареты или алкоголь. При отказе со стороны покупателя, продавцы обязаны не отпускать товар.

Лица, осуществляющие продажу табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, обязаны: 1) требовать предъявления документа, удостоверяющего личность; 2) отказать в продаже табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в том случае, если не был предъявлен документ, удостоверяющий личность, - говорится в документе.

Отмечается, что в Кодексе нет пояснений о том, в каких случаях продавец может запросить у покупателя удостоверение личности.

По информации карагандинских СМИ, продавцы некоторых магазинов требовали документы у взрослых людей и даже пенсионеров.

Согласна, что молодежь нужно проверять. А взрослых и пожилых зачем?. Я была свидетелем того, что удостоверение требовали даже у людей в возрасте, - приводит слова местной жительницы издание "Новый Вестник".

В Департаменте полиции области изданию ответили, что "продавцы не являются пластическими хирургами, чтобы на вид определить, действительно ли тот же пенсионер, который хочет купить сигареты, достиг возраста 21 год".

В интернет-издание ekaraganda.kz поступают обращения жителей о том, что в супермаркетах при покупке алкоголя или сигарет на кассе требуют предъявить удостоверение личности вне зависимости от возраста.

Историями о проверке документов делятся казахстанцы в соцсетях. Так, пользователь Facebook Бота Ажарбаева рассказала, что продавец потребовала удостоверение у ее мужа, которому почти под 50 лет.

Впрочем, многие комментаторы привели в пример США, где вне зависимости от возраста при продаже алкоголя и табака продавцы запрашивают идентификационную карту.

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