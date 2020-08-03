Глава Минздрава: Мы надеемся на то, что хорошо пройдем осенний период
Сейчас "накапливаются" в объемах лекарства, СИЗ, кислородные концентраторы, закупаются ИВЛ-аппараты, в резерве имеются койко-места.
Фото : azattyq-ruhy.kz3 августа 2020, 12:02
По словам министра здравоохранения РК Алексея Цоя, Казахстан должен "хорошо пройти" осенний пик по заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает корреспондент zakon.kz.
По его уверениям, ситуация по коронавирусной инфекции в Казахстане сейчас находится "под полным контролем".
Мы знаем, мы готовимся к вероятному осеннему пику. Сейчас те койки, которые были развернуты, сейчас они находятся у нас в резерве, ИВЛ-аппараты у нас закупаются, мобильные передвижные медицинские комплексы тоже у нас сейчас в ходу, кислородные концентраторы, тесты, СИЗ - все сейчас находится на контроле, в объеме накапливается, поэтому здесь ситуация полностью контролируется. И я думаю, что у нас есть реальная надежда на то, что мы хорошо пройдем осенний период, - заключил он.
Оксана Скибан, Нур-Султан
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5034526-cc52909e77d635c41ef2fe3e9d5c9ed8
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...