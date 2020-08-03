Глава Минздрава: Мы надеемся на то, что хорошо пройдем осенний период

Сейчас "накапливаются" в объемах лекарства, СИЗ, кислородные концентраторы, закупаются ИВЛ-аппараты, в резерве имеются койко-места.

По словам министра здравоохранения РК Алексея Цоя, Казахстан должен "хорошо пройти" осенний пик по заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает корреспондент zakon.kz.

По его уверениям, ситуация по коронавирусной инфекции в Казахстане сейчас находится "под полным контролем".

Мы знаем, мы готовимся к вероятному осеннему пику. Сейчас те койки, которые были развернуты, сейчас они находятся у нас в резерве, ИВЛ-аппараты у нас закупаются, мобильные передвижные медицинские комплексы тоже у нас сейчас в ходу, кислородные концентраторы, тесты, СИЗ - все сейчас находится на контроле, в объеме накапливается, поэтому здесь ситуация полностью контролируется. И я думаю, что у нас есть реальная надежда на то, что мы хорошо пройдем осенний период, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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