Почему в Казахстане низкая летальность от COVID-19?

В стране большой охват тестированием, а потому министерство видит больше количество пациентов на ранних стадиях.

В Казахстане от COVID-19 умирает меньше пациентов благодаря большому охвату населения тестированием и доступности медицинской помощи. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Не совсем понятно, как включают в статистику летальные случаи. По данным на 2-е августа, в РК зарегистрировано КВИ 91 593, смертность 793 случая, или 0,88%. В соседних странах летальная статистика находится на уровне 4 000 - 5 000 случаев, при этом, число заболевших меньше 90 тыс. Например, в Эквадоре, где такое же население как в Казахстане заболевших чуть более 86 тыс., а умерших 5 736. В Швеции 80 тыс. заболевших, умерло 5 743, в Португалии 51 тыс. и смертельных случаев 1737. Даже в соседнем Кыргызстане 36 тыс. заболевших, умерло 1409. Это дает повод слухов о занижении статистики и о трудностях с достоверным определением КВИ. С чем связан низкий процент смертности? - спросил журналист у министра.

Алексей Цой ответил, что, во-первых, в Казахстане большой охват тестированием, а потому министерство здравоохранения видит больше количество пациентов на ранних стадиях. Во-вторых, – качественное оказание медицинской помощи.

В Казахстане на уровне стационарного звена в больницах эта помощь оказывается бесплатно. Во многих странах за нее нужно платить отдельно. Там по страховке отдельно нужно доплачивать сумму. В Казахстане доступность помощи – есть. И те летальные случаи которые указаны, это единая статистика, которая есть, - пояснил министр.

Он также заметил, что например, в июле цифры действительно не отражали действительности, и именно поэтому было принято решение объединить подтвержденные случаи коронавирусной инфекции с коронавирусноподобной пневмонией.

Мы видели на пике в июле большое количество заболевших и летальных исходов, а при этом у нас статистика КВИ показывала высокие цифры, но не всегда сопоставимые. И поэтому во всем мире задались аномальным ростом аномалий схожих по этимологическим признакам и клиническим с КВИ. И тогда обратили внимание, что нужно отдельно их выделять и кодировать. И увидели летальность в статистике всех пневмоний, и общество озадачилось вопросом выделить в отдельный код, чтобы была полноценная картина. И на основании этих данных правительство принимало решения. Так что те цифры, которые есть – они объективные, - заключил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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