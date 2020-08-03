Ослабление тенге к концу года прогнозирует эксперт

По его мнению, надеяться, что вслед за снижением курса доллара по отношению к другим мировым валютам последует укрепление тенге, не стоит.

Возможное ослабление национальной валюты в связи со сложившейся экономической ситуацией спрогнозировал казахстанский экономист Арман Байганов, разместив соответствующий пост на своей странице в Instagram, сообщает zakon.kz.

Как ранее отмечал в своих прогнозах, до конца текущего года будет наблюдаться ползучая девальвация тенге и надеяться, что вслед за снижением курса доллара по отношению к другим мировым валютам последует укрепление тенге не стоит. Наша национальная валюта девальвирует, потому что бизнес парализован в последние месяцы, падает платежеспособность населения, снижаются поступления от налогов. Плюс – нет серьезного финансового стимулирования для бизнеса и населения. Я думаю, что даже если снимут карантин через две недели, то бизнесу будет очень тяжело восстановиться, – написал Арман Байганов.

По его мнению, эти факторы, помимо влияния цены на нефть, будут влиять в сторону ослабления тенге. К тому же, в России началось ослабление рубля (с учетом снижения базовой ставки и внутренних проблем ив экономике), что также негативно повлияет на курс тенге.

По моим прогнозным данным, в августе месяце последует ослабление тенге до 420 тенге и выше. Высока вероятность, если со стороны Нацбанка РК не будет оказана финансовая поддержка, то один-два банка могут уйти из финансовой системы. Ситуация в экономике и реальном секторе непосредственно отражается на банковской системе. Многие люди остались без работы, многие компании приостановили деятельность в связи с карантином. Это приведет к тому, что начнутся оттоки вкладов. С другой стороны, резко возрастут просрочки по кредитам. Я думаю, что по уровню просрочки по займам этот год может стать худшим за всю историю независимого Казахстана. Банковская система – отражение ситуации в экономике, поэтому возможно, государству придется оказать банкам помощь, но только остается вопрос с каких средств, – резюмировал Арман Байганов.

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