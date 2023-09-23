Ослабление тенге: продолжит ли расти курс доллара

Национальная валюта Казахстана на этой неделе продолжила снижение. Что может поддержать тенге, и продолжит ли расти курс доллара, с Zakon.kz поделились эксперты.

Почти за две недели тенге ослаб на 13 пунктов – с 462 тенге 11 сентября, до 475 по итогам торгов 22 сентября.

При этом, по итогам торгов в четверг, 21 сентября, средневзвешенный курс по паре USDKZT закрылся на отметке 476,09 тенге за доллар прибавив сразу 2,91 тенге. По сообщению Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), это произошло впервые с октября прошлого года.

Фото: KASE

Умеренное падение

По мнению замдиректора (группа суверенных и региональных рейтингов) АКРА Жаннура Ашигали, пока говорить о стремительности падения не совсем верно.

"За неделю тенге показал падение своей стоимости на 2,6%, то есть, динамика умеренная. В целом же, поведение курса тенге демонстрирует воздействие как внешних факторов, так и внутренних. С одной стороны, отчасти мы имеем эффект глобального укрепления доллара, подкрепленного политикой ФРС, воздействие сокращения положительного сальдо по текущему счету Казахстана, а также снижение нормы по обязательной продаже валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора страны с июля текущего года". Жаннур Ашигали

С другой стороны, говорит эксперт, нефтяная конъюнктура продолжает быть повышенной, и в целом внешний сектор национальной экономики уже второй год пребывает в активной фазе роста.

Тенге "в ловушке"

Аналитик Alpari Анна Бодрова отмечает, что с одной стороны на тенге давит коррекция в нефти и негативный внешний фон, где инвесторы не симпатизируют риску. С другой, на рынке четко прослеживается повышенный интерес к иностранной валюте.

"Спрос не удовлетворяется в полной мере, потому что продаж валюты со стороны квазисектора слишком мало. Получается, что пока не восстановится нужный объем иностранной валюты, тенге сохранится под давлением". Анна Бодрова

По оценкам аналитика, доллар США в перспективе недели останется в диапазоне 472-480 тенге, евро - 500-525 тенге, рубль - 4,90-5,45 тенге.

Аналитики АФК полагают, что высокие цены на нефть могут с некоторым лагом позитивно отразиться на торговом балансе страны, и соответственно, чуть позже выступить фактором поддержки тенге.

Ранее, эксперты финрынка сообщали, что давление на нацвалюту и рост курса доллара преимущественно оказывают внутренние причины.