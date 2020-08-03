Жители Нур-Султана ужаснулись зеленой водой в Есиле

Данный вопрос находится на особом контроле.

Неестественный зеленый цвет реки Есиль на набережной Триатлон парка (параллельно ул. Аман) встревожил жителей столицы, сообщает zakon.kz.

Это просто жесть. Вот в таком состоянии река Есиль в самом центре Нур-Султана... - говорится в сообщении, опубликованном в одном из пабликов в Instagram.

Специалистами Департамента экологии по городу Нур-Султан 31 июля был осуществлен выезд.

В ходе выезда была обследована набережная линия реки Есиль, от моста "Аркар" до места впадения ручья Акбулак в реку Есиль. Также, в ходе выезда были отобраны пробы воды с реки Есиль в 2 точках: под мостом "Марал" и 300 метров выше до места впадения ручья Акбулак в реку Есиль, для полного химического анализа. Возможной причиной неестественного зеленого цвета вод реки Есиль может быть такое природное явление, как "цветение воды", - отметила пресс-секретарь Минэкологии, Самал Ибраева.

Цветение воды - развитие фитопланктона. Вызывается быстрым размножением водорослей в водоеме. Может произойти и в пресной, и в морской воде, но в основном наблюдается в пресных стоячих водах (пруды, бассейны, озера). Окраска воде придается в связи с высокой концентрацией пигментированных клеток. Вода часто становится зеленого, но также может быть желто-коричневого или красного цвета, в зависимости от вида водорослей.

Ярко-зеленое цветение является результатом размножения синезеленых водорослей, которые фактически являются бактериями (цианобактерии). Цветение также может вызываться макроводорослями, которые не относятся к планктону. Его можно узнать по крупным лопастям водорослей, прибиваемых к берегу и делающих воду темной. Данный вопрос находится на особом контроле Департамента. Так как согласно действующего экологического законодательства Республики Казахстан Департаментом на постоянной основе проводится мониторинг и контроль состояния водных объектов города Нур-Султан. О результатах анализа сообщим позже, - добавили в ведомстве.

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