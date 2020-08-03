До сих пор неизвестно, закупил ли Минздрав обещанные 1,2 млн тестов

Тест-системы обещали поставить еще 18 июня.

Министерство здравоохранения Казахстана до сих пор не может дать точный ответ о закупе 1,2 млн тест-систем на коронавирусную инфекцию, которые обещало поставить еще в июне, передает корреспондент zakon.kz.

Конкурсы уже проведены. Этим занимается подведомственная организация, которая поставляет. Надо сказать, что у нас и в остатках есть эти тесты в наличии. В регионы поставляются, сейчас поставки бесперебойные, все идет по своим графикам. Здесь проблем не вижу никаких, - ответил на вопрос журналиста министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

Отметим, впервые о закупе 1,2 млн тестов на коронавирусную инфекцию сообщила 18 июня бывший вице-министр здравоохранения Лязат Актаева.

В течение следующих 10 дней будет проведен закуп 1 млн 200 тыс. ПЦР-тестов, - заявила тогда Актаева.

30 июня министр здравоохранения Алексей Цой на брифинге сообщил, что тесты в ближайшее время поступят в Казахстан.

Позднее, 16 июля, председатель комитета контроля качества, безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Тимур Султангазиев также заявил о планируемом закупе 1,2 млн тест-систем. По его словам, деньги на закуп уже были выделены.

На уточняющий вопрос журналиста о том, когда же все-таки тесты поступят в Казахстан, глава Минздрава ответил: "Договор составлен. Конкретно организации официально вам пояснят и дадут развернутую информацию".

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