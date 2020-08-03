Хотел помыть колеса в речке: водителя внедорожника оштрафовали в Алматы
Вину свою он признал полностью.
Фото : Скриншот видео3 августа 2020, 13:41
Водителя внедорожника, заехавшего в Большую Алматинку, оштрафовали, сообщает zakon.kz.
Как отмечает официальный сайт МВД РК, вопиющий факт стал достоянием общественности посредством социальных сетей. Полиция незамедлительно отреагировала.
Водитель указанной автомашины был сразу же установлен и доставлен в наше подразделение для принятия мер. Это – 35-летний гражданин, со слов которого стало известно, что нарушение имело место 30-го июля. Мужчина пояснил, что заехал в реку, чтобы помыть колеса своего авто. Вину свою он признал полностью. Согласно статье 434-2 КРКобАП, за загрязнение места общего пользования правонарушитель привлечен к административной ответственности и оштрафован на сумму в размере 5 МРП (13 890 тенге), – сообщил начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Манап Саттаров.
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