Каким станет шоу-бизнес Казахстана после пандемии COVID-19

Пока прогнозы неутешительные.

Массовые мероприятия, в том числе концерты, в Казахстане по-прежнему под запретом. Всему виной набивший оскомину коронавирус. И если обыватели думают, что без работы остались только сами звезды эстрады, то глубоко ошибаются. Конечно, некоторые артисты и их команды, как, например, Димаш Кудайберген, выпускают свежие треки и снимают новые клипы. Но все же, понятно одно - отечественный шоу-бизнес ждут серьезные перемены. Популярные певцы Али Окапов, Адылжан Умаров и продюсер Алуа Конарова поделились с корреспондентом zakon.kz своими прогнозами о будущем отечественной эстрады и рассказали, как проводят освободившееся от гастролей время.

Известно, что у артистов после большого количества выступлений в канун новогодних праздников наступает так называемый "мертвый сезон". Выпадает он на январь и февраль, в это время практически нет больших концертов и торжественных мероприятий, музыканты уходят на заслуженный отдых, после чего, к мартовским праздникам количество выступлений резко увеличивается. Мировая пандемия коронавируса "спутала карты" и продлила каникулы для шоу-бизнеса.

Коронавирус в Казахстан пришел аккурат после мертвого сезона (январь-февраль), когда у артистов и так было мало активности, мы были в отпусках. Поэтому. фактически, наш карантин длится не с марта даже, а с начала года. И будет длится дольше, чем у других, на мой взгляд. Думаю, музыкальная сфера в разрезе выступлений в худшем случае до конца года точно не возродится до прежнего уровня. Помимо мер ограничения есть еще и бюджеты, которые люди пересмотрели. Зачастую при урезании бюджета культура, грубо говоря, в первую очередь идет под нож. И это печально, потому что культура и есть основа многих вещей и я убежден, что нельзя на ней экономить. Мы скорее всего потеряем много специалистов, задействованных при подготовке и проведении концертов, они сменят профессию, либо потеряют свои навыки, сноровку, "форму", и так далее. Это серьезный и важный вопрос, который, к сожалению, сейчас даже не обсуждается, - сказал сын народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, певец, музыкант Али Окапов.

С ним солидарен казахстанский певец, известный по группе RinGO и проекту SuperStar.kz участник турецкой версии телешоу "Голос" "O ses Türkiye" Адылжан Умаров. По его словам, после карантина казахстанский шоу-бизнес однозначно не будет таким, как раньше.

Мне кажется, очень много людей из сферы шоу-бизнеса поменяет профессию, потому что я думаю, что нынешняя ситуация продлится как минимум до начала следующего года, а людям нужно как-то жить, что-то кушать. Поэтому специалисты будут искать разные варианты, новые источники дохода. Кто знает, может быть кому-то понравится в новой сфере, и он не захочет возвращаться в шоу-бизнес, - пояснил Умаров.

Продюсер, генеральный директор продюсерского центра "Rin'Go-World Алуа Конарова на время карантина начала искать новые возможности, инструменты для заработка. Тем не менее, оставлять продюсирование она не собирается. Конарова прогнозирует, что наш шоу-бизнес будет долго выходить из кризиса, куда попал из-за пандемии.

Полагаю, что это продлится год-полтора, возможно, два. Мы зарабатывали только путем выступлений на больших сценических площадках на концертах, от тоев не зависим никак. Я адекватно понимаю, что в нынешней ситуации крайне сложно будет возобновлять массовые мероприятия, пока вирус не исчерпает себя совсем. Насколько я понимаю, читая литературу, этот вирус был и будет, он мутирует, видоизменяется. Но жить все время в самоизоляции тоже невозможно. То есть, это будет происходить постепенно. Еще один момент – государство так или иначе будет переживать кризисные времена, денежных средств, скорее всего, не останется на какие-то празднования, мероприятия, нужно быть готовыми к тому, что наши гонорары снизятся вдвое точно. Наверное, мы возвращаемся по всем позициям к 90-м годам ХХ века. Я так думаю. Возможно, проекты не сразу новые появятся, в том числе телевизионные и в кино, будут совершенно другие бюджеты. Придется привыкать к тому, что жизнь прежней однозначно не будет, - заявила Алуа Конарова.

Волей судьбы, во время пандемии коронавируса Конарова оказалась в Турции. Но, находясь за границей. она помогала собирать деньги для закупа и отправки в Казахстан необходимых кислородных аппаратов, насадок для кислородных конденсаторов, лекарств.

Не было больших связей, чтобы собрать миллионы, но мы свою лепту внесли и как могли поддерживали. Равнодушным не остался ни один адекватный гражданин страны, - сказала Алуа Конарова.

Али Окапов, в свою очередь, также не остался в стороне и по возможности помогал лично нуждающимся.

Сказать, что я бездельничаю, нельзя. Мы с мамой дали больше 7 онлайн-концертов, принимали участие в большом количестве челленджей, эстафет, просто социальной активности любого рода, вплоть до волонтерства. Я сам волонтерил. В творческом плане новая возможность, которую открыл карантин – это посвятить свое время тому, чему не мог посвятить раньше. Работа артиста в моем случае состоит не только из выступлений, очень много того, что происходит за кулисами – очень много работы в студии, интеллектуальной, музыкальной работы, поэтому, мне хватало, чем заниматься в это время. Я около 5 лет жил один, уделял очень мало времени семье – маме, брату, и сейчас я во всех смыслах вернулся домой. Сейчас мы одна коммуна, команда, появилась возможность узнать друг друга еще лучше. Ведь так бывает, что ты можешь знать человека с рождения, и не знать его вовсе. Поэтому мы заново узнавали себя и друг друга нынешними. Наверное, этого бы никогда не случилось, если бы не карантин, - поведал Али Окапов.

Вынужденный перерыв в гастролях и выступлениях позволил артистам попробовать себя в новом направлении.

Возможно, через некоторое время то направление, в котором я сейчас начал потихоньку развиваться, принесет свои плоды и я тогда спустя время буду благодарить этот году и эту ситуацию за такую новую возможность. Если бы этого не было, я был бы в зоне комфорта, также записывал бы песни, выступал, и меня все устраивало бы. Но может быть, мне будет очень сложно и я буду скучать по тому времени, когда все было легко и просто, - рассказал Адылжан Умаров.

Масштабы влияния коронавируса на отечественный шоу-бизнес еще только предстоит оценить. Но уже сейчас понятно одно - многие люди, задействованные в этой сфере, потеряли единственный источник дохода, да и сами звезды и продюсеры, откровенно говоря, не мультимиллионеры, кто-то вполне может и не пережить столь долгую паузу, объявить себя банкротом. Как быстро все начнет приходить в норму, покажет время, а пока нам всем остается лишь вспоминать, что еще совсем недавно, каких-то 5 месяцев назад, пойти на концерт любимого артиста в концертный зал, на арену, ощутить энергетику живого выступления было обычным делом. Когда мы все сможем вновь испытать те ощущения, зависит в том числе и от нашей дисциплинированности и соблюдения мер предосторожности, правил гигиены, чтобы не допустить новый рост числа заболевших COVID-19.

Альберт Ахметов

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