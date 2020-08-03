ИГ атаковало афганскую тюрьму, где содержатся сотни боевиков

Нападение произошло в Джелалабаде.

Боевики Исламского государства* напали на тюрьму в восточном Афганистане, где содержатся сотни ее членов. В ходе ночных боев были убиты по меньшей мере 21 человек, передает zakon.kz со ссылкой на New York Post.

43 человека были ранены в результате нападения, начавшегося поздно вечером в воскресенье. Террорист-смертник врезался в начиненный взрывчаткой автомобиль у входа в тюрьму. Несколько нападавших открыли огонь. Трое были убиты. Бой продолжился в понедельник - с территории тюрьмы доносилась стрельба.

Нападение произошло в Джелалабаде, столице провинции Нангархар, примерно в 115 километрах к востоку от столицы страны Кабула.

Мотив атаки был не ясен. Однако некоторые заключенные сбежали во время боевых действий. В тюрьме содержится около 1500 человек. Несколько сотен, как предполагается, являются боевиками Исламского государства.

Нападение произошло на следующий день после того, как афганское разведывательное управление сообщило о ликвидации высокопоставленного командира террористической группировки близ Джелалабада.

В Афганистане в последнее время наблюдается всплеск нападений. Большинство из них совершается местными членами группировки Исламское государство.

*Исламское государство - террористическая организация, запрещенная в Казахстане.

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