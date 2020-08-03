Еще одну финансовую пирамиду разоблачили в Казахстане

Более тысячи граждан стали жертвами финансовой пирамиды, созданной жительницей столицы

Сотрудниками Департамента экономических расследований по г.Нур-Султан Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды под названием "Астана Раушан касса айналымы", сообщает zakon.kz.

Данная пирамида создана в январе 2020 года жительницей столицы, которая путем обмана завлекала денежные средства физических лиц. Всего в финансовую пирамиду с момента создания привлечено более тысячи граждан Республики Казахстан, - сообщили в КФМ МФ РК.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст.217 ч.2 п.4 УК РК (создание и руководство финансовой пирамидой с привлечением денег в крупном размере).

Всех, кто пострадал от незаконных действий вышеуказанной пирамиды, просят обратиться в Департамент экономических расследований по г.Нур-Султан (ул.Желтоксан, 43, тел. 31-61-45, сот. тел. 8-701-218-5318, 8-701-888-9316).

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