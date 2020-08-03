В Актау сотни горожан пришли проститься с мамой экс-начальника ДП Мангистау

Люди собрались чтобы проводить ее в последний путь, несмотря на ограничения в связи с коронавирусом.

В Актау, несмотря на запрет на проведение массовых собраний, включая похороны и поминки, сотни горожан пришли проститься с мамой экс-начальника департамента полиции Мангистау, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лада.

В Актау скончалась Бибижамал Аблазимова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ербол Едилов, внештатный советник Премьер-Министра РК. В последний путь женщину пришли проводить десятки горожан. Толпа людей попала на видео.

Бибижамал Аблазимова, как сообщает Ербол Едилов, скончалась в возрасте 79 лет. Мама бывшего начальника департамента полиции Мангистауской области Махсутхана Аблазимова и бизнесмена Бахаридина Аблазимова, по словам людей, была сострадательным человеком. Она оказывала помощь всем, кто нуждался в ней.

Проститься с Бибижамал Аблазимовой, несмотря на ограничения в связи с коронавирусом, сегодня, 3 августа, пришли сотни людей. Толпу скорбящих у дома, где проживала женщина, сняли на видео очевидцы.

В Департаменте полиции региона пообещали в ближайшее время дать официальный комментарий. Напомним, в области действует запрет на проведение массовых собраний, включая похороны и поминки.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с тяжелой утратой.

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