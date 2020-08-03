Радоновому озеру в ВКО грозит гибель из-за наплыва туристов

Толпы отдыхающих приезжают на машинах и мотоциклах, а для катания по воде используют скутеры.

Еще одно озеро в Казахстане может пострадать от наплыва туристов. Об этом на своей странице в facebook рассказал известный казахстанский трэвел-блогер Нуржан Алгашов, сообщает zakon.kz.

Речь идет об озере Подбелковое, расположенное у подножья наивысшей точки Ивановского хребта на западе Алтая. На опубликованных им видеокадрах видно, как отдыхающие разъезжают по озеру на моторной лодке, а голос за кадром рассказывает, что после того, как провели дорогу, озеро превратилось в "гадюшник", куда приезжают на машинах и мотоциклах, а для катания по воде используют скутеры.

Кобейтуз убили, Иссык тоже, видимо теперь на очереди озеро Подбелковое в живописном месте западного Алтая, недалеко от Риддера. Смотрите что устроили эти люди! Самое главное - зачем? Зачем нарушать такую кристальную красоту шумом мотора и разливами моторного масла? В таких природных местах надо наслаждаться красотой природы и звуками природы. Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, Samal Ibrayeva, пожалуйста не дайте убить эту красоту! – написал Нуржан Алгашов.

За комментариями журналист zakon.kz обратился в пресс-службу акима ВКО.

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