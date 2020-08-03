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В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Вероятность шторма 70-100 %.

Фото : 24.kz3 августа 2020, 17:03

4 августа штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

В Мангистауской области местами ожидаются гроза, град. Ветер северный с переходом на западный, местами 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидается гроза, днем возможен град. Ветер юго-восточный, местами 15-20 м/с.

В Кызылординской области сохраняется ветер северный, северо-восточный местами 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается сильный дождь, гроза, град. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20 м/с. В Уральске ожидается сильный дождь, гроза, град, ветер северный, северо-восточный порывы 18 м/с.

В Северо-Казахстанской области днем сохраняется сильная жара 35-36 градусов. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается сильная жара 35 градусов. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области 4-5 августа ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20, порывы 23 м/с. Днем 4-5 августа на юге области ожидается сильная жара 37 градусов, сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем 4-5 августа ожидается сильная жара 35-37 градусов.

Вероятность шторма 70-100 %.


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