Задержан мужчина, уводивший девочку с площадки в Уральске

Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские задержали мужчину, который уводил девочку с детской площадки в Уральске, передает zakon.kz со ссылкой на ДП ЗКО.

Инцидент записали камеры видеонаблюдения. Его остановили соседи - один из них ударил мужчину по лицу.

Сообщение об этом поступило в дежурную часть Зачаганского ОП УП Уральска примерно в 21:30. Неизвестный пытался увести со двора дома по улице Монкеулы шестилетнюю девочку в неизвестном направлении.

В настоящее время заявление матери девочки зарегистрировано в Зачаганском ОП УП Уральска. Мужчина установлен и задержан. Проверяются обстоятельства произошедшего. После будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении ДП.

Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

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