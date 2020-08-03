Мужчина попытался увести девочку и попал на камеру

Его остановили соседи - один из них ударил мужчину по лицу.

Мужчина попытался увести девочку с детской площадки. Он попал на камеру видеонаблюдения, передает zakon.kz.

Видеозапись опубликована на странице "Немолчиkz" в Facebook. Сообщается, что инцидент произошел в Уральске, в микрорайоне Зачаганск.

На кадрах видно, как неизвестный подошел к двум девочкам. Поговорив с ними, он начал уводить одну из них по дорожке. Его остановили соседи - один из них ударил мужчину по лицу.

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