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Во Франции ограничат использование воды

Запрещено мыть авто, поливать газоны и заполнять бассейны.

Фото : Pixabay3 августа 2020, 18:06

Во Франции ввели ограничения на использование воды, передает zakon.kz.

Меры действуют в 68 департаментах страны. Аномальная жара установилась во Франции с середины июля. Во многих районах страны нельзя поливать газоны, мыть автомобили и наполнять бассейны.

Использовать воду можно только в целях здравоохранения, а также для гражданской безопасности. По прогнозам синоптиков, температура снизится, но вскоре снова поднимется до 30-35 градусов.


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