Во Франции ограничат использование воды

Запрещено мыть авто, поливать газоны и заполнять бассейны.

Во Франции ввели ограничения на использование воды, передает zakon.kz.

Меры действуют в 68 департаментах страны. Аномальная жара установилась во Франции с середины июля. Во многих районах страны нельзя поливать газоны, мыть автомобили и наполнять бассейны.

Использовать воду можно только в целях здравоохранения, а также для гражданской безопасности. По прогнозам синоптиков, температура снизится, но вскоре снова поднимется до 30-35 градусов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!