Во Франции ограничат использование воды
Запрещено мыть авто, поливать газоны и заполнять бассейны.
Фото : Pixabay3 августа 2020, 18:06
Во Франции ввели ограничения на использование воды, передает zakon.kz.
Меры действуют в 68 департаментах страны. Аномальная жара установилась во Франции с середины июля. Во многих районах страны нельзя поливать газоны, мыть автомобили и наполнять бассейны.
Использовать воду можно только в целях здравоохранения, а также для гражданской безопасности. По прогнозам синоптиков, температура снизится, но вскоре снова поднимется до 30-35 градусов.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5034602-67b950aecd5b119993fdf5e5b5c82caf
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...