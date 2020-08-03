Маск раскрыл подробности о мозговых чипах

Детали о новой технологии появились только второй раз после основания компании в 2016 году. Чип сможет контролировать выделяемые организмом гормоны.

Илон Маск раскрыл новые подробности о проекте Neuralink, разрабатываемом чипы для вживления в мозг, передает zakon.kz со ссылкой на Independent.

Одной из главных целей технологии является лечение заболеваний центральной нервной системы.

Чип планируют вживлять с помощью микро-робота, а специальные нити должны помочь считывать информацию с мозга.

Накануне Маск сообщил, что еще одной функцией проекта будет возможность расширить слышимый диапазон звуков. Кроме того, чип сможет контролировать выделяемые организмом гормоны.

Детальнее о новой технологии планируют рассказать на презентации 28 августа 2020 года.

Маск признается, что в будущем надеется использовать чип для возможности людям конкурировать с искусственным интеллектом.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!