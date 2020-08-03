В СКО 13 должностных лиц ответят за некачественное содержание дорог

Также в ходе комплексного обследования выявлено свыше 1000 недостатков в содержании дорог и дорожных сооружений.

Сотрудниками Управления административной полиции ДП СКО проведено комплексное обследование автомобильных дорог, передает zakon.kz.

В ходе обследования была установлена необходимость установки и замены 1716 дорожных знаков и указателей направлений, ремонта 18 автобусных павильонов и стоянок. При обследовании 26 мостов и путепроводов выявлен 71 дефект.

По результатам обследования всем заинтересованным органам направлены предложения по улучшению организации дорожного движения. Улично-дорожная сеть г. Петропавловска также нуждается в улучшении. Среди наиболее актуальных — установка светофорных объектов на пересечении ул. Мусрепова-Индустриальной, где в связи с развитием новых микрорайонов заметно возросли транспортный и пешеходный потоки. Для разгрузки четырех оживленных перекрестков рекомендовано оборудовать их правосторонними съездами.

Также полицейские предлагают обустроить уличное освещение на аварийноопасных участках окраинных улиц, предусмотреть строительство парковочных мест при проектировании и вводе нового жилья. На 32 светофорных объектах из 101, установленных в Петропавловске, необходимо дополнительное оснащение, предусмотренные стандартами.

Кроме того, в информации содержатся предложения об освещении трассы Челябинск-Новосибирск в черте с. Белое; о строительстве надземного перехода через шоссе в райцентре Бесколь; о расширении трасс Екатеринбург-Алматы, Жезказган-Петропавловск.

Также в ходе комплексного обследования выявлено свыше 1000 недостатков в содержании дорог и дорожных сооружений. По ним привлечены к ответственности 13 должностных лиц.

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